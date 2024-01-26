Названы самые опасные участки федеральных дорог в Челябинской области

По итогам 2023 года зафиксированы девять мест концентрации ДТП на федеральных трассах: четыре из них — на М-5 «Урал» в горнозаводской зоне (1554 км, 1565 км — участок реконструкции, 1757 км — граница Европа — Азия; 1786 км — участок капитального ремонта).
Еще три очага аварийности расположены на той же ФАД, Подъезде к Екатеринбургу: 18 км, между Челябинском и селом Долгодеревенское, 89 км — у поворота на село Малый Куяш, 25 км — у поворота на Аргаяш.
По одному участку концентрации ДТП выделено на трассах А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан (87 км — на территории Южноуральска) и Р-254 «Иртыш» (50 км — в районе поворота на поселок Канашево).
В Упрдор «Южный Урал» отмечают, что по двум из вышеперечисленных новых мест концентрации ДТП уже приняты контраварийные меры, доказавшие свою эффективность.
«Так, на 25 км автодороги М-5, Подъезд к Екатеринбургу, после установки в 2023 году шериф-балки, дополнительного освещения и дорожных знаков, комплексов фотовидеофиксации на сложном перекрестке ДТП прекратились. Также после анализа причин аварий на 87 км трассы А-310 (перекресток федеральной дороги с улицей Спортивная в Южноуральске) и реконструкции светофора с выделением левого поворота в отдельную фазу удалось фактически ликвидировать очаг ДТП. Тем не менее, оба участка остаются на контроле в 2024 году», — говорят в организации.