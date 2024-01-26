Названы самые опасные участки федеральных дорог в Челябинской области

«Так, на 25 км автодороги М-5, Подъезд к Екатеринбургу, после установки в 2023 году шериф-балки, дополнительного освещения и дорожных знаков, комплексов фотовидеофиксации на сложном перекрестке ДТП прекратились. Также после анализа причин аварий на 87 км трассы А-310 (перекресток федеральной дороги с улицей Спортивная в Южноуральске) и реконструкции светофора с выделением левого поворота в отдельную фазу удалось фактически ликвидировать очаг ДТП. Тем не менее, оба участка остаются на контроле в 2024 году», — говорят в организации.