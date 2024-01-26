Стало известно, в каком возрасте чаще всего становятся мамами женщины на Кубани

В 2023 году средний возраст матерей на Кубани составил 25−34 года. В этот возрастной промежуток стали матерями более половины всех родивших женщин. Об этом рассказали в Управлении ЗАГС Краснодарского края.
Всего в прошлом году в регионе появились на свет 53 343 ребенка. Из них: 27 518 мальчиков и 25 825 девочек. Среди новорожденных кубанцев в прошлом году было 558 двоен и пять троен.
Из всех новорожденных на Кубани детей в 2023 году — большинство или 39,7% — первенцы, 33,4% — вторые в семье, 26,86% — третьи и последующие.