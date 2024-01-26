Алиханов: в 2023 году количество абортов в регионе снизилось на 8%

Напомним, в конце прошлого года частные клиники Калининграда стали отказываться от проведения хирургических и медикаментозных абортов, хотя ранее они предоставляли эту услугу. Некоторые медицинские организации ссылались на отсутствие соответствующей лицензии, другие говорили о «запрете на проведение абортов» (каком именно, их сотрудники уточнить не смогли).