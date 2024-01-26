Народные приметы на богатство: чего нельзя делать 27 января?

В старину 27 января было принято проводить ритуалы, защищающие хозяев дома и их животных от зла. Самое простое, что можно было сделать, — пройти с церковной свечой все углы в жилище и во дворе. Более сложная процедура, считавшаяся и более эффективной, начиналась с забивания гвоздей в углах двора. После этого следовало 3 раза обойти придомовую территорию по часовой стрелке. В конце обряда нужно было пройти по двору со свечкой, но уже против часовой стрелки. Наши предки верили, что после этих действий нечисть будет обходить их дом стороной.