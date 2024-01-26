Народные приметы на богатство: чего нельзя делать 27 января?

27 января верующие вспоминают святую Нину. Ее называют основоположницей православия в Грузии. В народном календаре дата была связана с домашним скотом, прежде всего с коровами. На Руси в этот день старались как можно вкуснее накормить животных, обижать их и повышать на них голос было запрещено. Считалось опасным подавать на стол говядину: тому, кто будет есть это мясо 27 января, знающие люди сулили опасные болезни.
Народные приметы на 27 января: что нельзя делать
Согласно поверьям, 27 января следует посвятить работе. Лежать в кровати до обеда и лениться — дурная примета. Любителям праздного времяпрепровождения может грозить нищета.
Лишиться богатства рискуют и те, кто решит пересчитывать деньги. Дату нельзя назвать подходящей для любых финансовых операций. Если не хотите провести год в нужде, не давайте в долг и не занимайте сами.
Женщинам в этот день стоит вести себя как можно скромнее. Это касается и внешнего вида: вызывающие наряды и яркий макияж способны изменить жизнь представительницы прекрасного пола в худшую сторону.
Кстати, одежда и прически 27 января должны быть без лент, ремней и шнурков. Наши предки говорили, что завязывая что-либо в этот день, можно и судьбу свою запутать.
Подстригать волосы также нельзя. Согласно поверьям, есть риск укоротить свою жизнь.
Как дамам, так и их спутникам в день святой Нины лучше не сквернословить. Общаясь с людьми, важно проявлять терпение и милосердие. Если будете повышать голос, ругаться и скандалить, станете приманкой для нечистой. Злые духи принесут болезни и нищету в ваш дом.
Народные приметы на 27 января: что можно делать
Удача улыбнется тому, кто проведет 27 января в трудах. Если у вас выходной, можно заняться уборкой или приготовить что-то вкусное для близких. Единственно, что не стоит делать в этот день, — выбрасывать мусор. Раньше говорили, что вместе с отходами и ненужными старыми вещами из дома можно «вынести» благополучие и достаток.
Любые начинания будут успешными. Если вы давно планировали попробовать себя в новой профессии, приступить к ремонту или расстаться с вредной привычкой, — сейчас самое время.
Чтобы в доме всегда водились деньги, возьмите купюру из последней зарплаты и спрячьте ее в горшок с фикусом. Каждый раз при поливе говорите: «Цветок поливаю, капитал приумножаю».
В старину 27 января было принято проводить ритуалы, защищающие хозяев дома и их животных от зла. Самое простое, что можно было сделать, — пройти с церковной свечой все углы в жилище и во дворе. Более сложная процедура, считавшаяся и более эффективной, начиналась с забивания гвоздей в углах двора. После этого следовало 3 раза обойти придомовую территорию по часовой стрелке. В конце обряда нужно было пройти по двору со свечкой, но уже против часовой стрелки. Наши предки верили, что после этих действий нечисть будет обходить их дом стороной.
Приметы о погоде на 27 января
Немало примет, связанных в старину с днем святой Нины, касались и погоды. Люди обращали внимание на малейшие изменения в природе, чтобы предсказать, какими будут весна и лето. Разумеется, их волновал и урожай.
На усиление мороза, по наблюдениям наших предков, указывает красный закат. В ближайшие дни на улице будет очень холодно. Скорее всего, обойдется без осадков.
А вот о потеплении могут предупредить покрывшиеся инеем деревья. Повышения температуры воздуха можно ждать и тогда, когда петухи начинают кричать раньше обычного.
Бледный месяц и звезды в тумане говорят о приближении снегопада. Если он продлится целые сутки без перерыва, урожай в этом году будет щедрым.
Именинники 27 января
27 января именины отмечают Андрей, Илья, Сергей, Павел и Степан. Также нужно поздравить Нину.