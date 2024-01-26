«Она не заслуживает прощения!»: мать согласилась на встречу с брошенной в детдоме дочерью, увидев ее в шоу «Ты супер!»

Раннее морозное утро, но 17-летним двойняшкам Саше и Даше Разваляевым из Иркутского района не до сна. Впереди пять часов пути по заснеженной дороге до Саянска. Да и как сомкнуть глаза, когда едешь к биологической матери после 17 лет разлуки. Ребята должны были впервые увидеть Галину после того, как она оставила их в детском доме в восьмимесячном возрасте. И наконец-то, преодолев путь, подростки рассчитывали на искренние раскаяния и теплые объятья. Только дверь так никто и не открыл…