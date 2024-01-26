«Она не заслуживает прощения!»: мать согласилась на встречу с брошенной в детдоме дочерью, увидев ее в шоу «Ты супер!»

Раннее морозное утро, но 17-летним двойняшкам Саше и Даше Разваляевым из Иркутского района не до сна. Впереди пять часов пути по заснеженной дороге до Саянска. Да и как сомкнуть глаза, когда едешь к биологической матери после 17 лет разлуки. Ребята должны были впервые увидеть Галину после того, как она оставила их в детском доме в восьмимесячном возрасте. И наконец-то, преодолев путь, подростки рассчитывали на искренние раскаяния и теплые объятья. Только дверь так никто и не открыл…
— Привет, мам! Мы очень хотим тебя увидеть, — позвонила матери Даша. Но оказалось, что Галина уехала в Иркутск. Испугалась взглянуть детям в глаза! Даже говорить не стала — бросила трубку.
— Ненавижу! Не хочу больше ее видеть! — в истерике прокричала Даша. Но как обычно свое плечо подставила 54-летняя Ольга Разваляева, приемная мама, которая еще 14 лет назад забрала из детского дома двойняшек. Но чтобы не говорила в тот вечер Даша, через пару недель она простит биологическую мать, когда та упадет на колени перед детьми в студии ток-шоу «Прямой эфир» телеканала Россия. Подробнее в материале КП-Иркутск.
Увидела дочь по телевизору
Что могло ожидать двойняшек с биологической матерью? Ребята сейчас даже боятся предположить. Шанс на новую жизнь подарили Ольга и Игорь Разваляевы из поселка Усть-Уда. Семейная пара забрала ребятишек в трехлетнем возрасте.
— От нас никогда не скрывали, что мы приемные. Мама даже рассказывала, что у нас есть еще две сестры и три старших брата. Но больше о биологической семье ничего не знала, пока не исполнилось 15 лет.
Тогда на телефон подростка пришло сообщение от незнакомки, которая представилась старшей сестрой. Оказалось, она живет с биологической матерью. Обе хотели познакомиться поближе. Саша и Даша были рады их появлению. Но общение продлилось около месяца, а потом сошло на нет, как это бывает. Но Даше пережить по этому поводу было некогда.
— Осенью прошлого года отправилась покорять Москву в телешоу «Ты супер!». Поразила своим голосом звезд эстрады — Алексея Воробьева, Александра Панайотова, Ани Лорак и Люсю Чеботину. Песня Полины Гагариной «Смотри» в моем исполнение заставила звездное жюри нажать на зеленые кнопки, — говорит Даша.
Тогда Галина увидела по телевизору дочь и решила дать о себе знать. Нашла номер телефона Даши и отправила сообщение с извинениями. Пообещала, что расскажет, как так случилось, что бросила ее и ее брата-двойняшку, как наберется смелости, но только при личной встрече.
«Предложили воссоединиться с семьей»
— После участия Даши в «Ты супер» детям позвонила съемочная группа ток-шоу «Прямой эфир» и предложила встретиться с Галиной, — говорит Ольга. — Но Даша и Саша сказали, что решение за мной. Но как я могла препятствовать воссоединению? Конечно, согласилась! Я прекрасно понимала, что этот день однажды настанет.
В декабре съемочная группа вместе с Антоном Демидовым, ведущим передачи «Прямой эфир», прилетели в гости к семейству Разваляевых. Ольга и Игорь рассказали о буднях в доме, где живет 14 приемных детей! Кстати, всего супруги воспитали 23 ребенка, из которых только трое кровные.
— А утром было решено отправляться в дорогу. Боялась ли, что Галина заберет моих детей? Никогда! Даже если они решат переехать к ней. Думаю, со временем они все поймут.
Только вот долгожданного воссоединения с матерью не произошло. Она не пустила на порог детей! Тогда Антон Демидов решил рассказать о сюрпризе для Саши и Даши. Оказалось, неподалеку жила их родная бабушка, которую они никогда не видели.
— Но и она не пустила на порог. Из-за закрытой двери мы услышали просьбу оставить их с дочерью в покое, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Дети были очень расстроены! Но слезы горечи ушли, когда передача помогла обрести им двух старших братьев. Денис и Евгений, которые тоже не росли с биологической матерью, приехали в студию.
После первых съемок братья и сестра продолжают общаться. Даже успели погостить друг у друга. Казалось бы, точка в истории Саши и Даши поставлена. Они обрели семью! Чего еще можно ожидать? Но через пару недель после съемок вновь звонок от организаторов ток-шоу.
«Галина вышла с нами на связь и готова покаяться. Вас ждать в студии?», — услышала Ольга. Так, перед Новым Годом Даша и Саша дали биологической матери третий шанс.
«Я — плохая мама»
В студии Галина рассказала, что у нее даже в мыслях не было бросать детей.
— Я — плохая мама! У меня сложная судьба. Но ни на секунду о детях не забывала. Когда я забеременела двойней, четверо первых детей уже были в детских домах. Виной всему пьянство. Ведь мужчины меня бросили, услышав только новость о пополнении.
Тогда Галина уехала в Иркутск из Саянска, чтобы начать жизнь с чистого листа.
— Встретила мужчину, который принял меня. Стали жить вместе, родились двойняшки. А потом оказалось, что я в розыске. Даже не знала об этом, ведь не совершала никаких преступлений. Меня брат подставил! Не понимала, что делать, так как на руках были крошечные Даша и Саша, — в слезах рассказывает Галина.
А потом горе-мать посадили и лишили родительских прав в отношении двойняшек.
— Когда освободилась, конечно, принялась искать их. Но я просто сломалась. Сейчас каждое воскресенье хожу в храм и молю о прощении за своих шестерых детей.
А после в студию пригласили Сашу и Дашу, перед которыми она встала на колени.
— Простите меня, пожалуйста, за все! Я не хотел вас бросать, всегда о вас думала и переживала! — умоляла Галина. Только дети не смогли простить. Саша даже в глаза не стал смотреть. Но к концу передачи Дарья не выдержала и обняла Галину, отпустив ее ошибки. А брат в своем решение уверен — мать не заслуживает прощения!
Съемки закончились, а вот общение пока нет. Ольга рассказывает, что ее двойняшки продолжают списываться и созваниваться со всеми братьями и сестрами. А Даша даже наладила общение с Галиной.
— Я счастлива, что семья воссоединилась. Мне большего для счастья и не нужно! — заключила Ольга.