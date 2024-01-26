Новый автобусный маршрут в Воронеже запустят в феврале

Номер будущему маршруту «микрорайон Нефтебаза — Юго-Западный рынок» присвоят уже 1 числа будущего месяца. Рейсы будут проходить по Ильюшина, Иркутской, Гаражному тупику, снова по Иркутской, затем по Туполева, Циолковского, переулку Отличников, проезду Разумова, улицам Менделеева и Лебедева. Далее автобус будет следовать по Вогрэссу, улицам 20-летия Октября, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков и до остановки на Юго-западном рынке.