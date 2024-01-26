До −9 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на выходных

В Нижнем Новгороде на выходных будет 9 градусов ниже нуля. Такой прогноз даёт сайта Gismeteo. Сильного снегопада и резких порывов ветра в городе не ожидается.
В пятницу, 26 января, температура воздуха утром будет колебаться от −9 до −10 градусов, днём столбики термометров покажут −7 градусов, а вечером от −8 до −9 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Скорость преимущественно юго-восточного ветра не превысит 5 метров в секунду.
Рано утром в субботу в городе будет идти небольшой снег, а термометры будут показывать −9 градусов. Днём осадков не ожидается, а температура воздуха установится на отметке −5…-6 градусов. Вечером вновь ожидается небольшой снег. Влажность воздуха составит 86−89%, а атмосферное давление — 754−759 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть восточный.
В воскресенье, 28 января, с утра столбики термометров покажут от −7 до −8 градусов. Днём и вечером температура воздуха будет колебаться от −5 до −6 градусов. Ветер будет очень тихий, едва заметный. Выпадения снега в этот день ждать не стоит.
Напомним, что в прошлую пятницу Нижний Новгород накрыла сильная метель. Как утверждают синоптики, это был рекордный снегопад, каких не было целых 142 года! Нескончаемые осадки в крещенское утро спутали планы многих нижегородцев — на дорогах наблюдался транспортный коллапс.