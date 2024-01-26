До −9 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на выходных

В воскресенье, 28 января, с утра столбики термометров покажут от −7 до −8 градусов. Днём и вечером температура воздуха будет колебаться от −5 до −6 градусов. Ветер будет очень тихий, едва заметный. Выпадения снега в этот день ждать не стоит.