Зимнее расписание полетов из Хабаровска изменят

Рейсы 471 и 472 по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре, а также в обратном направлении приостановлены авиакомпанией. Это связано с отсутствием согласованных аэропортом Комсомольска слотов на наземное и аэропортовое обслуживание.