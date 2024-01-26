Зимнее расписание полетов из Хабаровска изменят

АО «Хабаровские авиалинии» сообщают об изменении в зимнем расписании рейсов из краевого центра в Советскую Гавань, Комсомольск и Николаевск.
С 14 февраля рейсы 467 и 468 из Хабаровска в Советскую Гавань и обратно переносятся с понедельника на воскресенье по запросу пассажиров.
Частота рейсов остается неизменной, самолет продолжит летать три раза в неделю — по средам, пятницам и теперь воскресеньям. Аэропорт Советской Гавани с середины февраля начнет работать со среды по воскресенье включительно.
Рейсы 471 и 472 по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре, а также в обратном направлении приостановлены авиакомпанией. Это связано с отсутствием согласованных аэропортом Комсомольска слотов на наземное и аэропортовое обслуживание.