Движение на участке съезда с проспекта Ленина ограничат на две недели

Основная часть работ завершена летом — заменено более 600 метров трубопроводов, в том числе, проходящих под Комсомольским шоссе. Для этого дорожную развязку не перекрывали, работы выполнялись методом прокола под дорогой. Теперь дошла очередь до участка, который придется перекрыть.