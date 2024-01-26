Движение на участке съезда с проспекта Ленина ограничат на две недели для проведения работ на теплосетях. Об этом сообщает АО «Теплоэнерго».
Ограничения с 29 января по 12 февраля введут на участке съезда в районе дома 11 по Комсомольскому шоссе. Там планируется замена 50 м подающего и обратного трубопроводов диаметром 300 мм. Из-за большого количества смежных коммуникаций и особенностей рельефа работы проведут открытым способом.
В компании пояснили, что замена теплосетей на съезде с проспекта Ленина станет завершающим этапом работ по повышению надежности теплосетей в районе виадука над Комсомольским шоссе. Ранее при ультразвуковой диагностике и гидравлических испытаниях выявили их малонадежность.
Основная часть работ завершена летом — заменено более 600 метров трубопроводов, в том числе, проходящих под Комсомольским шоссе. Для этого дорожную развязку не перекрывали, работы выполнялись методом прокола под дорогой. Теперь дошла очередь до участка, который придется перекрыть.