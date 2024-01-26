В Ростове и Краснодаре выступит группа «Кино»

Выступление в Ростове пройдет в КСК «Экспресс», в Краснодаре — в ДС «Олимп». На сцену выйдут Александр Титов, Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров. На афише, выставленной на www.kino.band, обещают видеоряд, свет и прочие спецэффекты.



Билеты в Ростове стоят от 6,5 до 2 тыс. руб. В Краснодаре — от 6,5 до 2,2 тыс. руб., стоимость места на танцполе составит 1,5 тыс. руб.



Екатерина Жукова.