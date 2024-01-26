Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В выходные в крае облачно с прояснениями. Местами осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, гололедно-изморозевое отложение, на дорогах гололедица. Ветер с4−9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью −3…+2°, местами в восточной половине края −4…-9°, днем 0…+5°; в горах ночью −5…-10°, днем 0…-5°; на Черноморском побережье ночью в субботу 1…6°, днем в субботу −2…+3°, днем в воскресенье 4…9°, вечером в воскресенье 2…7°.