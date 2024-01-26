Студентам Калининграда могут повысить городские стипендии

В частности, предлагается поднять стипендии с 1100 до 1500 рублей для учащихся муниципальных образовательных учреждений, музыкальных школ, школ искусств, художественных школ, воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования и социально активных студентов среднего профессионального образования;
А также с 1500 рублей до 2000 рублей — для студентов высших учебных заведений. Кроме того, в список получателей стипендий добавлены курсанты учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Этот вопрос будет вынесен для утверждения на заседание городского совета.