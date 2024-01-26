Снег придет в Свердловскую область в конце января

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, характер погоды существенно не изменится в ближайшие трое суток. В период с 27 по 29 января температура воздуха в ночные часы установится на отметке −11…-16 градусов, на севере Свердловской области до −22…-25, днем −7…-13 градусов, что на 2 градуса выше нормы.