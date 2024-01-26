Самара вновь обрела свое родное имя 33 года назад

В прошлом столетии Самара потеряла свое историческое имя и стала Куйбышевым. Город вернул свое родное название только в 1991 году.
Самару переименовали в честь Валериана Куйбышева. В городе он работал фрезеровщиком, табельщиком, конторщиком и вел революционную деятельность, за что был сослан в Сибирь. Не успел Куйбышев уехать в ссылку, как грянула революция и он вернулся в Самару.
Валериан Владимирович умер от тромбоза, после чего произошла внезапная смена имени города. Об этом горожане узнали из газет в 1935 году. Сменить имя решила местная партия, но город проходил с новым именем недолго. Уже в 1991 году по указу Президиума Верховного Совета РСФСР Самаре вернули родное название.