Самара вновь обрела свое родное имя 33 года назад

Валериан Владимирович умер от тромбоза, после чего произошла внезапная смена имени города. Об этом горожане узнали из газет в 1935 году. Сменить имя решила местная партия, но город проходил с новым именем недолго. Уже в 1991 году по указу Президиума Верховного Совета РСФСР Самаре вернули родное название.