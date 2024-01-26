«Из этих домов надо бежать»: архитектор рассказал, какие многоэтажки в Алматы опасны во время землетрясений

«Среди тех, что построены во время СССР, наиболее надежны два типа. Первый — крупнопанельные дома, построенные позже 70-х годов. Это четырех-, пяти- и даже девятиэтажные дома. Они вполне надежные. Но только в том случае, если в них на первых этажах не было изменений. Когда началась приватизация, первые этажи были очень популярны. Там открывали лавочки, магазины. И вот грубейшие нарушения в строительстве — это перепланировки, которые затрагивают конструктивные элементы второго этажа. Вот такие панельки ненадежные, я бы даже сказал — опасные», — рассказывает Алмас Ордабаев, построивший в Алматы не один десяток объектов.