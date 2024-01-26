В Ростове-на-Дону открыли новый областной молодежный центр

«Благодаря реализации федеральной программы “Регион для молодых” функционал донского молодежного центра значительно расширился. В свободном доступе для нашей молодежи появились новые пространства. В текущем году аналогичная модернизация ждет многофункциональный молодежный центр “Импульс” в городе Шахты. Все это позволит значительно повысить информирование молодежи о существующих для нее возможностях», — считает замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов.