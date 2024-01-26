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В Ростове-на-Дону открыли новый областной молодежный центр

Ростовская область, 26 января 2024. DON24.RU. В Ростове-на-Дону начал работу новый областной молодежный центр, рассказали в донском правительстве. Создали его на базе Агентства развития молодежных инициатив. Оснастили современной техникой и мебелью. Его площадь — 349,5 кв. м.

На ней расположили «пространство действий», «пространство развития», «общее пространство», «пространство принятия решений» и «пространство дискуссий».

На церемонии открытия центра заложили капсулу времени с посланием в 2033 год.

«Благодаря реализации федеральной программы “Регион для молодых” функционал донского молодежного центра значительно расширился. В свободном доступе для нашей молодежи появились новые пространства. В текущем году аналогичная модернизация ждет многофункциональный молодежный центр “Импульс” в городе Шахты. Все это позволит значительно повысить информирование молодежи о существующих для нее возможностях», — считает замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов.

В правительстве добавили, что создать центр удалось благодаря победе Ростовской области во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики РФ. Конкурс инициирован Росмолодежью. Он — часть нацпроекта «Образование», созданного по поручению президента России Владимира Путина.

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