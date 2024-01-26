В Новосибирске приставы наказали банк за болтливость сотрудника.
Сотрудник банка разыскивал жительницу областного центра, так как у нее образовалась задолженность по кредиту. Он рассказал о долге матери должницы, к которой пришел на работу, а также соседке.
Банк не заключал соглашение о способах взаимодействия по взысканию просроченной задолженности с сибирячкой. Кроме того, должник не давал согласие на взаимодействие с третьими лицами.
Проверка показала, что банк и его сотрудник совершили правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. В итоге, организации был назначен штраф в 200 тысяч рублей, а сотруднику банка вынесли предупреждение.
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