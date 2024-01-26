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Детям участников СВО компенсируют до 60 тыс. руб. стоимости обучения

Правительство Башкирии утвердило порядок предоставления компенсации стоимости обучения в вузах и ссузах детям участников СВО.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет портале правовой информации республики, на получение компенсации может претендовать студент, не достигший 23 лет. Сумма финансовой поддержки ограничена 30 тыс. руб. за семестр или 60 тыс. руб. в год. Компенсация не предусмотрена обучающимся по целевым направлениям или оплатившим учебу за счет средств материнского капитала.