Как проходят дни Узбекистана в Азербайджане — подробности

«Сегодня благодаря просветительским инициативам глав двух государств Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева, возможности научного сотрудничества углубляются, и у нас появляются новые совместные проекты. В этот раз мы представили иллюстрированную книгу-альбом “Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира”, состоящее из 50 томов. Работа над ней шла почти шесть лет с участием азербайджанских и узбекских исследователей», — рассказал посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.