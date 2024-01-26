Как проходят дни Узбекистана в Азербайджане — подробности

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Азербайджане
Одно из мероприятий с участием известных узбекских и азербайджанских государственных деятелей, представителей культуры и искусства двух стран организовали в Центре Гейдара Алиева в Баку.
На нем презентовали многотомник «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», представили документальный фильм «Максуд Шайхзода» и концертную программу с участием известных узбекских исполнителей.
Новое издание включает редкие нумизматические коллекции, уникальный фотопортрет эмира бухарского Саид Мир Абдул Ахад хана, потрясающие сюзане XIX века и другие артефакты — сокровища узбекской культуры и искусства, включая рукописное наследие — манускрипты ученых, поэтов, деятелей культуры на арабском, персидском и узбекском языках.
«Сегодня благодаря просветительским инициативам глав двух государств Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева, возможности научного сотрудничества углубляются, и у нас появляются новые совместные проекты. В этот раз мы представили иллюстрированную книгу-альбом “Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира”, состоящее из 50 томов. Работа над ней шла почти шесть лет с участием азербайджанских и узбекских исследователей», — рассказал посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.
В процессе работы над книгой-альбомом специалисты Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана неоднократно приезжали в Азербайджан. Они участвовали международных конференциях, посвященных 800-летию Низами Гянджеви и музыкальному искусству тюркских народов, проводили исследования в Институте рукописей, Национальном музее искусств, Национальном музее истории и Музее ковра, куда передадут новый многотомник.
В составе делегации Узбекистана — члены Законодательной палаты Олий Мажлиса во главе с первым заместителем спикера Акмалем Саидовым. Они встретились с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, а также приняли участие в совместном заседании межпарламентских групп дружбы.
Акмаль Саидов представил книги по истории и культуре, написанные совместно узбекскими и азербайджанскими учеными. В их числе сборник «Принятые обществом успехи и достижения Азербайджана в период президентства Ильхама Алиева», изданный на азербайджанском, узбекском и английском языках.
Еще одно мероприятие — встреча за круглым столом на тему «Узбекистан и Азербайджан: диалог культур» — состоялось в Азербайджанском институте рукописей.