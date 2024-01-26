Центральный рынок Волгограда могут преобразовать из МУП в ООО

Как пояснили «Волгоградской правде.ру» в мэрии Волгограда, в соответствии с федеральным законодательством, до 1 января 2025 года большая часть ГУПов и МУПов в стране должна быть ликвидирована или реорганизована. Что же касается волгоградских муниципальных унитарных предприятий, которые включены в план приватизации, то их ждет преобразование в общества с ограниченной ответственностью или акционерные общества.