Режим «черного неба» в 7 городах Челябинской области продлен на трое суток

С 22 января в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями предупреждение о НМУ первой степени продлено в Челябинске, Карабаше, Коркино, Аше, Сатке, Златоусте и Магнитогорске до 20 часов 29 января.
Отметим, в Магнитогорске до 20.00 пятницы, 26-го, действует еще вторая степень загрязнения воздуха.
Согласно требованиям законодательства, во время действия НМУ первой степени предприятия должны снизить выбросы на 15−20% от установленных нормативов, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.
Уральские синоптики предупредили о возвращении продолжительных снегопадов.