В апреле из Кемерова можно будет улететь в Казань по льготной цене

Летать самолёты авиакомпании «Северный ветер» будут во вторник и субботу, время в пути составит около 4 часов. Из Казани в Кемерово самолёты будут отправляться в понедельник и субботу. Воздушный боинг вместит до 189 пассажиров. Специалисты прогнозируют, что увеличение мест увеличит и пассажиропоток в 2,5−3 раза.