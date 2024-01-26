В апреле из Кемерова можно будет улететь в Казань по льготной цене

По данным пресс-службы кемеровского аэропорта, с 16 апреля стартуют субсидированные маршруты из Кемерова до Казани по льготным ценам от 6,4 тыс. рублей. Сейчас улететь в столицу Республики Татарстана можно от 8 тыс.
Летать самолёты авиакомпании «Северный ветер» будут во вторник и субботу, время в пути составит около 4 часов. Из Казани в Кемерово самолёты будут отправляться в понедельник и субботу. Воздушный боинг вместит до 189 пассажиров. Специалисты прогнозируют, что увеличение мест увеличит и пассажиропоток в 2,5−3 раза.
Также мы писали, что из Кемерова стали возить людей в Уфу, а из Новокузнецка возобновили рейс до Таиланда, который закрывали из-за короновируса.