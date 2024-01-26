Стартовала регистрация на седьмой Пермский марафон

Для участников предусмотрено 13 тысяч слотов и 8 беговых дисциплин. Организаторы подготовили трассы длиной 3, 5, 10, 21 и 42 километра. Также пройдет детский забег на 1 километр. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
Кроме того, в этом году Пермский марафон предложит новые возможности для пермяков с детьми — «семейный пакет» и пакет для многодетных семей. Дети, которые зарегистрируются на забеги в рамках этих пакетов, смогут принять участие в марафоне со скидкой 50% или бесплатно при условии, что оба родителя будут участвовать в спортивном мероприятии. Они могут приобрести слоты на любые дистанции.
Выбрать подходящую для себя дистанцию и зарегистрироваться на Пермский марафон можно на сайте RussiaRunning.
Напомним, Пермский марафон проводится в краевой столице с 2017 года. В прошлом году на старт вышли более 10 тысяч человек из разных регионов России.