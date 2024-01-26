Стартовала регистрация на седьмой Пермский марафон

Кроме того, в этом году Пермский марафон предложит новые возможности для пермяков с детьми — «семейный пакет» и пакет для многодетных семей. Дети, которые зарегистрируются на забеги в рамках этих пакетов, смогут принять участие в марафоне со скидкой 50% или бесплатно при условии, что оба родителя будут участвовать в спортивном мероприятии. Они могут приобрести слоты на любые дистанции.