Электрички и автобус в аэропорт. Посмотрите на новую схему, которую будут вешать в петербургском метро

Из нового — по сравнению с недавно размещенной — можно отметить новые нанесенные линии тактового движения электричек: к Павловску добавились Красное Село и Ораниенбаум. Кроме того, нариcована линия автобусного экспресса к Пулково от станции «Проспект Ветеранов».



Новых строящихся линий самого метро на схеме нет, только уведомления о том, что «Чернышевская» закрыта на реконструкцию. С «Ладожской» соответствующую отметку сняли — так как она будет открыта после 11-месячного ремонта как раз 30 января — когда, по данным «Фонтанки», новую схему начнут размещать в метро.