Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Где в Казахстане закрыли трассы из-за непогоды

На автодорогах республиканского значения задействовано 799 единиц техники и 1307 человек.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 26 янв — Sputnik. «КазАвтоЖол» уточнил информацию о ситуации на дорогах Казахстана.

«В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 3 участках автодорог республиканского значения в 2 областях», — говорится в сообщении компании.

Область Жетысу

Ушарал — Достык на 84−184 километрах от станции Коктума до станции Достык.

Карагандинская область

Екатеринбург — Алматы на 446−1459 километрах, от Темиртау до Караганды.

Екатеринбург — Алматы на 1426−1446 километрах, от ПВП Темиртау до Темиртаую.

На автодорогах республиканского значения задействовано 799 единиц техники и 1307 человек, добавили в компании.