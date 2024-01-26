Где в Казахстане закрыли трассы из-за непогоды

АСТАНА, 26 янв — Sputnik. «КазАвтоЖол» уточнил информацию о ситуации на дорогах Казахстана.
«В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 3 участках автодорог республиканского значения в 2 областях», — говорится в сообщении компании.
Область Жетысу
Ушарал — Достык на 84−184 километрах от станции Коктума до станции Достык.
Карагандинская область
Екатеринбург — Алматы на 446−1459 километрах, от Темиртау до Караганды.
Екатеринбург — Алматы на 1426−1446 километрах, от ПВП Темиртау до Темиртаую.
На автодорогах республиканского значения задействовано 799 единиц техники и 1307 человек, добавили в компании.