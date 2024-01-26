Проезд на речных трамвайчиках подорожал в Волгограде в 2024 году

В Волгограде с января 2024 года подорожал проезд на речных трамвайчиках. Билет на теплоход стал стоить больше в среднем на 5 рублей. На разных направлениях прибавка составила 3−8 рублей или от 2 до 5 процентов. Причиной роста тарифа на перевозки пассажиров речным транспортом на внутригородских маршрутах стало увеличение себестоимости, сообщили в мэрии.