Проезд на речных трамвайчиках подорожал в Волгограде в 2024 году

В Волгограде с января 2024 года подорожал проезд на речных трамвайчиках. Билет на теплоход стал стоить больше в среднем на 5 рублей. На разных направлениях прибавка составила 3−8 рублей или от 2 до 5 процентов. Причиной роста тарифа на перевозки пассажиров речным транспортом на внутригородских маршрутах стало увеличение себестоимости, сообщили в мэрии.
— Это связано с ростом стоимости топлива, запасных частей и прочими расходами. Стоимость услуги изменилась от 2 до 5 процентов, что ниже уровня инфляции, — подчеркнули в администрации Волгограда.
В 2024 году билет на теплоход по маршруту Волгоград — Культбаза будет стоить 105 рублей вместо ста, детский — 53 рубля вместо 50. На кораблики Руднева — Сарпинский, Тулака-Сарпинский, Обувная фабрика — Сарпинский и Красноармейск — Вязовая Грива взрослый билет подорожал на 3 рубля и теперь обойдется дачникам в 67 рублей, детский — 36 рублей вместо 32.
За речной трамвайчик Волгоград-Островная весной придется платить 92 рубля вместо 84, детям — 46 рублей. На маршруте Волгоград-Зайчики билет будет стоить 116 и 58 рублей вместо 110 и 55 соответственно. Пока на сайте пассажирского порта висят старые цены, их обновят к открытию навигации.