Реконструкция набережной Коктебеля — Аксенов поручил проработать риски

Реконструкция набережной предусматривает переустройство почти двух километров набережной курортного поселка. В ходе работ строители расширят прогулочную зону до 30 метров, а пляжи — от 35 до 50 метров. Также будут демонтированы многочисленные торговые палатки, которые перекрывают вид на море. Как подчеркивал зампредседателя Совмина РК Михаил Назаров, работы будут вестись поэтапно, чтобы не допустить срыва сезона в 2024 году. Окончательное завершение работ запланировано на июнь 2025 года.