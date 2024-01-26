Реконструкция набережной Коктебеля — Аксенов поручил проработать риски

Реконструкция набережной предусматривает переустройство почти двух километров набережной курортного поселка. В ходе работ строители расширят прогулочную зону до 30 метров, а пляжи — от 35 до 50 метров. Также будут демонтированы многочисленные торговые палатки, которые перекрывают вид на море. Как подчеркивал зампредседателя Совмина РК Михаил Назаров, работы будут вестись поэтапно, чтобы не допустить срыва сезона в 2024 году. Окончательное завершение работ запланировано на июнь 2025 года.
Поэтому руководству администрации муниципалитета необходимо заранее проработать с местными предпринимателями возможные в этом сезоне неудобства и риски.
Он также указал, что подрядчик должен выполнять работы с соблюдением технологического цикла и регламентов, четко по графику и без сбоев.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Кроме прогулочной зоны в поселке будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.