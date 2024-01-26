Движение на Борском мосту начнут ограничивать с 20 февраля

Движение на новом Борском мосту начнут ограничивать с 20 февраля. Это связано с предстоящим ремонтом старой переправы, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Подготовка к ремонту будет идти около месяца. В это время днем по мостам можно будет ездить, как обычно, а вот с 23 часов до 6 утра на новом Борском мосту будут вводить ограничения.
— Движение будет организовано по суженной проезжей части в связи с установкой светофоров для регулировки реверсивного движения. Реверсивное движение будет организовано позднее, когда на старом мосту приступят к ремонтным работам, — пояснили в ведомстве.
Ремонт старого Борского моста планируется начать в марте. На переправе предстоит сделать гидроизоляцию, установить новое ограждение, заменить фонарные столбы, отремонтировать стойки и ригели опор, плит и ребер пролетных строений. В связи с этим на восемь месяцев будет изменена схема движения. О том, как будет организован проезд транспорта, мы писали ранее.