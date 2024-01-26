Стало известно, где в Воронежской области будут отключать ТВ в последние дни января

На предстоящей рабочей неделе в Воронежской области возможны кратковременные прерывания трансляции телерадиосигнала. На передающих станциях будут проходить профилактические и другие плановые работы, требующие отключения оборудования. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
В период с 8:00 до 17:00 отключения возможны в поселке Абрамовка Таловского района в следующие даты: 30 января, 31 января, 1 февраля.
На время работ будут недоступны 20 общедоступных телеканалов (РТРС-1 и РТРС-2).
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что на неделе до 28 января в Воронежской области продолжатся плановые отключения электричества. Работы затронут населенные пункты в четырех районах.