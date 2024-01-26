Стало известно, где в Воронежской области будут отключать ТВ в последние дни января

На предстоящей рабочей неделе в Воронежской области возможны кратковременные прерывания трансляции телерадиосигнала. На передающих станциях будут проходить профилактические и другие плановые работы, требующие отключения оборудования. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).