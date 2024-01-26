Кабмин утвердил обновленные правила оказания услуг связи с 1 сентября

Документ будет действовать в течение шести лет. Предыдущая редакция правил прекратит свое действие в рамках регуляторной гильотины.
- Согласно документу, операторы связи смогут уведомлять своих клиентов о подключении дополнительных услуг в письменной форме, через СМС, голосовым вызовом и уведомлением в личном кабинете абонента не менее чем за 10 дней до их вступления. Вместе с тем оператор должен дополнительно направить абоненту текстовое сообщение при помощи СМС или через личный кабинет абонента. Абонент же будет вправе отказаться от получения информации об изменении тарифов в виде CМС, но будет должен предоставить иной способ извещения об изменениях.
- Также абоненты телефонных операторов получат право на разрыв договора на оказание услуг связи в любой момент при условии их оплаты, а также документом определено, что отсутствие использования услуг связи абонентом в период, который установлен договором, признается действием, направленным на расторжение договора по инициативе абонента.
- Кроме того, с 1 сентября абоненты смогут поменять оператора связи с сохранением своего номера через интернет с использованием электронной подписи и будут вправе определить дату и время, когда новый оператор связи должен будет начать оказание услуг связи с использованием перенесенного абонентского номера.
- В свою очередь операторы связи будут вправе не начинать обслуживание юридического лица с 1 сентября при непредоставлении данных о сотруднике, которому выдана sim-карта. Уточняется, что выявление таких случаев будет только при отправке запроса оператором на проверку соответствия через Единую систему идентификации и аутентификации.