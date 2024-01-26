Кабмин утвердил обновленные правила оказания услуг связи с 1 сентября

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило обновленные правила оказания услуг телефонной связи, которые вступят в свою силу с 1 сентября 2024 года. Соответствующее постановление кабмина есть в распоряжении ТАСС.