Вечерняя реальность Краснодара: «голодные игры» по-кубански — вся жестокость города в сумерки

Краснодарцы говорят, что давка в автобусах и маршрутках такая, что зажатые людьми маленькие дети начинают иногда кричать от страха и дискомфорта. А когда транспорт подъезжает к остановке и распахивает двери — зачастую, пассажиры, буквально вываливаются из салона. В соцсетях горожане печально шутят: «А нас сплошное “остаться в живых” или добро пожаловать на “голодные игры”, где победят не все», сравнивая ситуацию с сюжетом культового фильма (18+).