Вечерняя реальность Краснодара: «голодные игры» по-кубански — вся жестокость города в сумерки

Ситуация с трамваями и автобусами в столице Кубани оставляет желать лучшего, особенно в часы пик, считают жители краевой столицы, сравнивая поездку в общественном транспорте с квестом по преодолению препятствий. Корр. KrasnodarMedia прогулялся по краевой столице и оценил, как на самом деле обстоят дела с пробками и общественным транспортом в разных районах.
Долгая дорога домой
Практика показывает, что серьезные пробки формируются не только на главной улице и Северных мостах — традиционно «пробочных» местах. Тяжело двигаться и по другим дорогам города: улицы Коммунаров, Новороссийская, Дзержинского тоже «стоят», что в целом для горожан не новость.
В последние несколько месяцев стала особенно актуальной и ситуация с общественным транспортом, который в вечерние часы переполнен до предела. Многие горожане вынуждены толкаться в автобусах, троллейбусах и трамваях, а ожидание следующего транспортного средства может занять длительное время.
Краснодарцы говорят, что давка в автобусах и маршрутках такая, что зажатые людьми маленькие дети начинают иногда кричать от страха и дискомфорта. А когда транспорт подъезжает к остановке и распахивает двери — зачастую, пассажиры, буквально вываливаются из салона. В соцсетях горожане печально шутят: «А нас сплошное “остаться в живых” или добро пожаловать на “голодные игры”, где победят не все», сравнивая ситуацию с сюжетом культового фильма (18+).
В ноябре 2023 года KrasnodarMedia выяснило, что в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении (КТТУ) сложился большой дефицит водителей. Нехватка водителей на конец осени составляла 48%.
Для того, чтобы выяснить изменилась ли ситуация к январю 2024 года, и как решается проблема — информагентство вновь обратилось в организацию.
— Нехватка водителей в МУП «КТТУ» составляет 41%. В рамках решения этого вопроса на предприятии в 2023 году провели две индексации заработной платы. 1 августа средняя заработная плата водителей была повышена на 20%, и 1 декабря на 12%. На сегодняшний день фактическая средняя заработная плата водителей составляет 74 000 рублей, — рассказали корреспонденту информагентства в пресс-службе КТТУ.
К слову, многие краснодарцы пытаются объехать пробки на такси. Однако, этот способ с некоторых пор подойдет далеко не всем — в соцсетях горожане утверждают, что цены на услуги такси значительно выросли за пару месяцев. В часы пик за 10 минут езды на такси по городу придется выложить приличную сумму. Так считают 50% участников опроса информагентства.
Напомним, в декабре прошлого года депутат ГД РФ Виталий Милонов выступил с инициативой ограничить стоимость проезда на такси во время неблагоприятных погодных условий. В своем обращении к министру транспорта Виталию Савельеву, которое цитирует «RT»(18+), он указал, что это не противоречит рыночным принципам формирования цен.
— Недавние рекордные осадки в столичном и европейском регионах нашей страны спровоцировали кратный рост стоимости услуг городских такси. Вместо привычных нескольких сотен рублей за поездку стоимость услуг составляла несколько тысяч. Неожиданное подорожание такси стало шоком для людей, услуги стали многим не по карману, — подчеркнул Милонов.
К сожалению, констатируют краснодарцы, на данный момент это остается лишь инициативой.
Платим, но не едем
Глава общественной организации «Транспортная инициатива» Марина Репещук убеждена, что ситуация с городским транспортом остается критичной.
— Многие пассажиры жалуются на то, что маршруты очень рано заканчивают работу. Особенно это касается пригородных автобусов, например, маршрут 141а, который идет в станицу Старокорсунскую, — рассказывает глава общественной организации.
По словам Марины Репещук, во время мониторинга этого маршрута интервал движения общественного транспорта соблюдался. Однако не все заявленные машины находились на маршруте. Также, говорит активистка, не все их можно отследить по картам, что дополнительно усложняет горожанам путь до места назначения.
— Представьте себе, что в плохую погоду человек не может отследить: находится ли транспорт на маршруте, нужно ли вообще выходить на остановку, — предлагает общественница.
Она утверждает, что жители в последнее время чаще жалуются на острый дефицит машин в разное время: и в час пик, и в межпиковое время, и вечером.
Марина Репещук добавила, что «Транспортная инициатива» общается и с водителями общественного транспорта. С ее слов, отток кадров продолжается.
— Кто-то из водителей, работающих на частном автобусе, продает транспорт и уходит из бизнеса. Кто-то ждет курортного сезона, чтобы уехать работать на побережье, — констатирует она.
Глава общественной организации также убеждена в том, что пока городской транспорт не поедет по выделенным полосам, а горожане не будут уверены, что без проблем смогут добираться из точки «а» в точку «б» — позитивных перспектив на дорогах в Краснодаре, к сожалению, не будет.
— Изменения будут только тогда, когда начнется основной этап транспортной реформы. Я считаю, что уже сейчас должна публично освещаться подготовка к этой реформе, которая планируется на 2026 год, — убеждена общественница.
Марина Репещук также рассказала, что желаемых изменений в документе дорожного планирования, который был предложен командой эксперта по решениям в области общественного транспорта Владимира Валдина, нет.
Как известно, еще в мае 2019 года Владимир Валдин представил в Краснодаре Комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ). Презентация проходила в рамках брифинга о Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодара, подготовленной Высшей школой экономики.
В ходе проекта команда эксперта разработала мультимодальную транспортную макромодель города Краснодара и Краснодарской агломерации как основу для КСОТ и комплекс мероприятий в рамках КСОТ.
Среди мероприятий КСОТ акцент сделан на сохранение и развитие трамвайного движения. Также среди рекомендаций — организация выделенных полос для общественного транспорта.
Марина Репещук считает, что в этом документе, где предлагается решение дорожных проблем кубанской столицы, огромное количество дублей транспортных маршрутов. И если грамотно не оптимизировать маршруты, говорит активистка, в перспективе транспортная реформа может «захлебнуться», и это, разумеется, будет очень плохо для города.
Впрочем, не все так печально, считает эксперт-общественник — успехи в оптимизации движения транспорта в крайцентре тоже прослеживаются.
— Позитивные новости тоже есть: сейчас можно наблюдать, что перевозчики, перешедшие на брутто-контракты работают качественно, но в целом по городу пока что все очень печально, — окончательное мнение общественницы остается неизменным.
Между тем, власти Краснодарского края приняли решение о крупной закупке новых троллейбусов, выделив на эти цели 2 млдр рублей из краевого бюджета. Средства направят на приобретение 60 современных троллейбусов от белорусского производителя «Белкоммунмаш». Об этом информагентство сообщало ранее.
При условии, что водителям индексируют зарплату, в перспективе проблем с нехваткой транспорта на маршрутах в Краснодаре станет меньше.
Проекты и возможности развития
В части привычных для Краснодара проблем с дорогами ранее высказался и мэр Краснодара Евгений Наумов. С его слов, в вопросе строительства дополнительных транспортных развязок не обойтись без федерального внимания.
— Это очень дорогостоящие проекты — без финансирования не справимся. Однако, мы не стоим на месте и стучимся во все двери, — утверждает глава города.
Нельзя не упомянуть и о том, что в Краснодаре активно ведутся разговоры об альтернативных решениях относительно проблем на дорогах. Так, в ноябре 2023 года вновь зашла речь о возможной реализации проекта подземного железнодорожного метро в северо-восточном микрорайоне Краснодара. Тем не менее, общественность восприняла данную новость весьма скептично. Эксперты убеждены, что реализовать проект не получится.
— Это дорого, — объясняет урбанист, участник общественного движения «Городские решения» Мирослав Валькович. — Для Краснодара подземное метро — новый вид транспорта, который потребует возведения новой огромной инфраструктуры. Если в Москве или Санкт-Петербурге осталась инфраструктура с советских времен, то у нас ее придется создавать с нуля. Так многие российские города сейчас мучаются с запуском трамваев. Им дорого строить все заново. В Краснодаре инфраструктура трамвайная — одна из лучших в России, нам остается только ее развивать, и этот вид транспорта поэтому у нас рентабелен. Подземное метро потребует огромных вложений, но не окупится в эксплуатации. Если не будет окупаться, то бюджет города просто «утонет». Возможно есть какие-то технологии, которые позволят минимизировать издержки, но пока техническое обоснование проекта строительства подземного метро не было представлено.
А еще раньше, в феврале 2020 года прошла серия открытых встреч по обсуждению главных направлений Стратегии «Краснодар-2030». Одна из них была посвящена теме транспорта.
На встрече выступали эксперты, который тоже говорили о проекте развития подземного и наземного метро. Они даже презентовали план развития дорожной сети кубанской столицы.
А пока что горожанам остается по-прежнему толкаться в общественном транспорте, стоять в пробках и надеяться, что власти города и эксперты найдут способы улучшить дорожную ситуацию в одном из самых больших городов России.