Синоптики прогнозируют похолодание на входных в Беларуси

«В последние выходные января похолодает. Ожидается влияние высокого атмосферного давления и холодного влажного воздуха с севера», — сообщил Рябов.
По его словам, возможен небольшой кратковременный снег, ветер будете серверный, северо-западный умеренный, временами порывистый.
«Влажность прогнозируется до 90 процентов», — сказал Рябов.
Ночью будет от минус 4 градусов по западу и до минус 11 градусов по северо-востоку.
«В середине дня в субботу до плюс 3 градусов, в воскресенье немного похолодает — будет от минус 2 до 8 мороза», — предупредил синоптик.
Он также уточнил, что в субботу будет облачно с прояснениями, во многих районах прогнозируется снег, мокрый снег, дождь.
Местами будет образовываться туман, поэтому видимость на дорогах уменьшится. Погодные условия приведут к образованию слабого гололеда, а на дорогах сохранится гололедица.
Во время сложных погодных условий ГАИ рекомендует повысить бдительность всем участникам дорожного движения.
Водители должны выбирать самую безопасную скорость, соблюдать дистанцию, исключить агрессивный тип вождения. При таких погодных условиях нельзя допускать резких маневров, в первую очередь — при приближении к пешеходным переходам и перекресткам.
Пешеходам при тумане и осадках нужно быть внимательными при пересечении проезжей части — переходить через дорогу, только убедившись, что водитель остановил транспортное средство, и не забывать о фликерах.