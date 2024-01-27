Какой сегодня день: 27 января

Знаете ли вы, что 27 января фанаты Зазеркалья отмечают день рождения писателя Льюиса Кэрролла? Также 27 января является Международным днем памяти жертв Холокоста. О том, чем еще ознаменован этот день, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 27 января
В 1918 году в Финляндии началась гражданская война.
В 1948 году в США стали продаваться магнитофоны.
Также в этот день в Исландии отмечается День Солнечного кофе.
Кто родился 27 января
Композитор Вольфганг Амадей Моцарт (1756−1791).
Писатель Михаил Салтыков-Щедрин (1826−1889).
Писатель Льюис Кэрролл (1832−1898).
Живописец Архип Куинджи (1841−1910).
Фольклорист, автор уральских сказок Павел Бажов (1879−1950).
Артист балета Михаил Барышников* (1948).
Актриса Бриджит Джейн Фонда (1964).
Биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален (1974).
Автор и исполнительница Елена Ваенга (1977).
Теннисист Марат Сафин (1980).
27 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память святой Нины родом из Каппадокии.
Именины
27 января именины у Андрея, Степана, Павла, Ивана, Ильи, Иосифа, Аристарха, Саввы, Вениамина, Марка, Сергея, а также Агнии, Нины.
27 января в народном календаре
В основном в этот день обращали внимание на погоду: если деревья были покрыты инеем, то вскоре придет тепло, если в небе много облаков — ждать стоит стужу, если шел снег — ожидали потепления.