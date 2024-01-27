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Какой сегодня день: 27 января

Этот день является 27-м в григорианском календаре. До конца года остается 339 дней.
Птицы
Источник: РИА "Новости"

Знаете ли вы, что 27 января фанаты Зазеркалья отмечают день рождения писателя Льюиса Кэрролла? Также 27 января является Международным днем памяти жертв Холокоста. О том, чем еще ознаменован этот день, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 27 января

В 1918 году в Финляндии началась гражданская война.

В 1948 году в США стали продаваться магнитофоны.

Также в этот день в Исландии отмечается День Солнечного кофе.

Кто родился 27 января

Композитор Вольфганг Амадей Моцарт (1756−1791).

Писатель Михаил Салтыков-Щедрин (1826−1889).

Писатель Льюис Кэрролл (1832−1898).

Живописец Архип Куинджи (1841−1910).

Фольклорист, автор уральских сказок Павел Бажов (1879−1950).

Артист балета Михаил Барышников* (1948).

Актриса Бриджит Джейн Фонда (1964).

Биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален (1974).

Автор и исполнительница Елена Ваенга (1977).

Теннисист Марат Сафин (1980).

27 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святой Нины родом из Каппадокии.

Именины

27 января именины у Андрея, Степана, Павла, Ивана, Ильи, Иосифа, Аристарха, Саввы, Вениамина, Марка, Сергея, а также Агнии, Нины.

27 января в народном календаре

В основном в этот день обращали внимание на погоду: если деревья были покрыты инеем, то вскоре придет тепло, если в небе много облаков — ждать стоит стужу, если шел снег — ожидали потепления.