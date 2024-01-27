С сегодняшнего дня взаимно признаются водительские права между РУз и ОАЭ

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Начиная с сегодняшнего дня взаимно признаются водительские права между Узбекистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Соответствующий меморандум в ходе встречи в начале декабря 2023 года подписали министр внутренних дел Пулат Бабаджанов и заместитель премьер-министра ОАЭ — министр внутренних дел шейх Саиф бен Заид Аль Нахайян.
Теперь граждане обеих стран смогут управлять транспортным средством в государстве-партнере при наличии водительских прав своей страны. Исключение составляют только те, кто живет в другой стране долгосрочно.
Кроме того, граждане Узбекистана, получившие право долгосрочного проживания в ОАЭ и имеющие водительское удостоверение своей страны, освобождаются от сдачи соответствующих теоретических и практических экзаменов для получения прав в Эмиратах.
Документ вступает в силу 27 января 2024 года.