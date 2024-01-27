В Узбекистане создадут проектный офис по развитию образования

В Узбекистане насчитывается 10 284 школы. За последние годы проведена масштабная работа по улучшению их условий и увеличению количества ученических мест. Школу оканчивают в среднем 400 тысяч учащихся в год, из них 170 тысяч продолжают получать образование после школы. В развитых странах более 50 процентов выпускников школы поступают в заведения профессионального образования.