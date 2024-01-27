Невролог назвала причины подавленного состояния зимой

«Зимний блюз — так называют состояние, которое многие испытывают с ноября по март. Постоянно хочется спать, тянет на вредную еду, становится сложно сосредоточиться на учёбе и в работе, пропадает интерес даже к любимым занятиям, появляется раздражительность, человек становится мрачным и угрюмым. Если такое состояние случается время от времени, это нормально — сложно всегда оставаться бодрым и весёлым. Но если зимний блюз затянулся, это может означать проблемы с физическим и ментальным здоровьем», — подчеркнула собеседница RT.