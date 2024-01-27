Собянин: Более 70 км проводов убрали под землю в Москве в 2023 году

«Больше 70 км воздушных проводов спрятали под землю в прошлом году. Программа “Чистое небо” реализуется в Москве уже восемь лет в рамках комплексного благоустройства улиц и других общественных пространств. В 2023 году работы прошли: в “студенческом квартале” в районе МГТУ имени Н. Э. Баумана; на Цветном бульваре и участке Ленинского проспекта; на Воробьевской набережной и аллее спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр; на территории Южного речного вокзала; около Центра фигурного катания Этери Тутберидзе; рядом с Марьинскими прудами-регуляторами», — написал Сергей Собянин.
По его словам, провода убирают в специальные трубы, соединенные с кабельными колодцами. При необходимости через них можно выполнить ремонт или подключить новые линии. В результате повышается надежность и безопасность электросетей, увеличивается срок их службы, а улицы города преображаются.
«А еще пилоты уникального Московского авиацентра теперь могут приземляться даже на узких улицах для оказания экстренной помощи пострадавшим», — подчеркнул мэр.