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В Беларуси одиннадцатиклассники прошли репетицию ЦЭ

Репетиционное тестирование прошло в Беларуси, его результаты ни на что не повлияют.
Источник: Комсомольская правда

Репетиция централизованного экзамена прошла 27 января в Беларуси для одиннадцатиклассников, пишет БелТА. В репетиционном тестировании приняли участие более 55 тысяч учащихся 11-х классов. Большинство выпускников выбрали для прохождения репетиции ЦЭ по русскому языку, на втором месте — математика, на третьем — биология.

Как отметила замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобра Ирина Каржова, в этом году выпускники могли пройти репетицию централизованного экзамена по всем учебным предметам, по которым предусмотрен ЦЭ. В 2023 году репетиция проходила только по профильным учебным предметам.

Результаты репетиционного тестирования станут известны в 20-х числах февраля.

— Применят результаты РЦЭ дети исключительно для себя, только для этого они и будут предназначены и больше нигде не будут учитываться, — проинформировал директор РИКЗ Юрий Миксюк.

образование