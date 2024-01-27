В Беларуси одиннадцатиклассники прошли репетицию ЦЭ

Как отметила замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобра Ирина Каржова, в этом году выпускники могли пройти репетицию централизованного экзамена по всем учебным предметам, по которым предусмотрен ЦЭ. В 2023 году репетиция проходила только по профильным учебным предметам.