Массовое отключение электричества пройдет в Екатеринбурге

Как сообщили в пресс-службе «Россети Урал», электричество отключат с полуночи до 04.00 для проведения ремонтных работ на высоковольтной линии электропередачи 110 кВ Сибирская-Чкаловская.
Под отключение попадут дома на 12 улицах: Умельцев, Окраинная, Дорожная, Палисадная, Патриса Лумумбы, Селькоровская, Окружная, 2-я Новосибирская, Московская, Белинского, Авиационная и Объездная дорога.
Добавим, что изначально «Россети Урал» планировали провести работы накануне вечером. Но это могло привести к остановке восьми трамвайных и шести троллейбусных маршрутов. Впоследствии срок проведения работ был перенесен.