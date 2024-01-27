Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в Алматы, Шымкенте и восьми областях

«28 января на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на севере, западе, в горных районах области 15−20, днем порывы 23 метров в секунду. В Шымкент 28 января ночью ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15−20 метров в секунду. В Туркестане 28 января ночью ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный порывы 15−20 метров в секунду», — сказано в сообщении.