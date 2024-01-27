Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в Алматы, Шымкенте и восьми областях

«28 января на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы 28 января ночью и утром ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении в субботу.
В Акмолинской области в воскресенье на севере, востоке ожидается низовая метель. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15−20 метров в секунду.
«28 января на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на севере, западе, в горных районах области 15−20, днем порывы 23 метров в секунду. В Шымкент 28 января ночью ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15−20 метров в секунду. В Туркестане 28 января ночью ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный порывы 15−20 метров в секунду», — сказано в сообщении.
В Мангистауской области в воскресенье на западе, юге ожидается гололед.
«28 января на юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман», — добавили в «Казгидромете».
В Кызылординской области в воскресенье в центре, на юге ожидается ветер северо-восточный, восточный 15−20 метров в секунду. В Кызылорда 28 января ожидается ветер восточный днем порывы 15 метров в секунду.
«28 января на западе, востоке, юге Костанайской области ожидается туман», — предупредили синоптики.
В Восточно-Казахстанской области с 21.00 27 января до 21.00 28 января по городам Усть-Каменогорск и Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.