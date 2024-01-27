Белорусы стали пить меньше водки и пива, а больше — ликера и слабого алкоголя

Белорусы стали пить меньше водки, пива и вина, а больше — ликера, коньяка и слабого алкоголя. Это следует из статистики Белстата. Так, в 2023 году продажи водки сократились на 6,9%, пива — на 1,3%. К вину белорусы тоже проявили заметно меньше интереса — продажи виноградных вин снизились на 4,9%, а плодовых — на 4,6%.
При этом ликеров и ликеро-водочных изделий было продано за 2023 год на 9,9% больше, чем годом ранее. Коньяк и игристые вина тоже показали рост — продажи поднялись на 6,1% и 5,7% соответственно. Но самый большой прирост за год составили слабоалкогольные напитки — плюс 13,5%.
При этом продажа водки впервые за 10 лет составила менее 8 млн дал, а продажа игристых вин впервые за 5 лет превысила 2 млн дал.
Если же посмотреть на весь розничный товарооборот Беларуси, то алкоголь занял в ней всего 8%.