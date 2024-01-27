Белорусы стали пить меньше водки и пива, а больше — ликера и слабого алкоголя

Белорусы стали пить меньше водки, пива и вина, а больше — ликера, коньяка и слабого алкоголя. Это следует из статистики Белстата. Так, в 2023 году продажи водки сократились на 6,9%, пива — на 1,3%. К вину белорусы тоже проявили заметно меньше интереса — продажи виноградных вин снизились на 4,9%, а плодовых — на 4,6%.