Весна обрушилась на Молдову: После мороза и снегопада среди зимы возвращается аномальное тепло — синоптики гарантируют

«В субботу на большей части территории страны выпадет небольшой снег, а в ночь на воскресенье площадь осадков сократится, затем осадков не будет. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер будет северо-западный, слабый до умеренного. Минимальная температура ночью в этот период составит в пределах 0…-6°C. В течение дня максимальная температура будет постепенно снижаться от 0…+5°С до −2…+3°С», — уточнили метеорологи.