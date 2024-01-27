Весна обрушилась на Молдову: После мороза и снегопада среди зимы возвращается аномальное тепло — синоптики гарантируют

Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует на
По сообщению синоптиков, в начале периода погода будет неустойчивой, после чего успокоится.
«В субботу на большей части территории страны выпадет небольшой снег, а в ночь на воскресенье площадь осадков сократится, затем осадков не будет. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер будет северо-западный, слабый до умеренного. Минимальная температура ночью в этот период составит в пределах 0…-6°C. В течение дня максимальная температура будет постепенно снижаться от 0…+5°С до −2…+3°С», — уточнили метеорологи.
Также остается в силе предупреждение гидрологов о тонком льду на водоемах страны, который представляет опасность, особенно для любителей зимней рыбалки и детей. Спасатели призывают население быть внимательным и не выходить на лед.