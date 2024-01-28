Отключения холодного водоснабжения планируется в Ростове-на-Дону

В связи с завершением плановых работ по капитальному ремонту участка водопровода по ул. Седова от пр. Чехова до пер. Университетский и необходимость его подключению к сетям водоснабжения с 08:30 час. 31.01.2024 до 23:00 час. 31.01.2024 будет прекращена подача холодной воды в границах: ул. Станиславского — ул. Береговая; пр. Чехова — пер. Журавлева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.