Сотни ростовчан останутся без света

С целью предупреждения аварийных ситуаций и массовых отключений электроэнергии в городе Ростове-на-Дону филиал АО "Донэнерго’РГЭС сообщает о планирующихся в период с 29 января по 02 февраля 2024 года отключениях электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
Указанные отключения связаны с проверкой оборудования линий электропередач, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов.
Отключения будут произведены по следующим адресам:
29 января.
ул. Молокова 1−35, 2−38; ул. Урожайная 11−33; ул. Новолесная 1−5.
30 января.
196−248; пер. Гарибальди 35−81, 28−78; пер. Руднева 59−73, 54−78;
пр-кт 40 лет Победы 226.
ул. Малиновского 52Е, 52Б, 54А, 54Б, 54 Г, 54 В, 58, 60, 15Ж; ул. Правовая 78, 75; пер. Доблестный 23, 6−12, 20−28; ул. 2-я Патриотическая 59.
31 января.
ул. М. Горького 206, 214, 243−245; ул. Красноармейская 119, 240.
01 февраля.
ул. Красноармейская 240, 250; ул. М. Горького 206, 214, 243−247.
ул. Суворова 52−56, 62.
пер. Урана 2.
02 февраля.