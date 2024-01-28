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Сотни ростовчан останутся без света

Рассказываем, где не будет электричества.

С целью предупреждения аварийных ситуаций и массовых отключений электроэнергии в городе Ростове-на-Дону филиал АО "Донэнерго’РГЭС сообщает о планирующихся в период с 29 января по 02 февраля 2024 года отключениях электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Указанные отключения связаны с проверкой оборудования линий электропередач, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов.

Отключения будут произведены по следующим адресам:

29 января.

10:00—16:00 — ул. Таганрогское Шоссе 116, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 118, 118/1.

09:00—17:00 — ул. Димитрова 64−84, 51−61; ул. Коллективная 70−74, 73−81;
ул. Молокова 1−35, 2−38; ул. Урожайная 11−33; ул. Новолесная 1−5.

09:00—13:00 — ул. 2-й Пятилетки 10, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2.

09:00—17:00 — ул. Миронова 1, 3, 5, 7, 7/1.

30 января.

09:00—17:00 -ул. Новостроевская 173−219, 182−230; ул. Книжная 177−217,
196−248; пер. Гарибальди 35−81, 28−78; пер. Руднева 59−73, 54−78;
пр-кт 40 лет Победы 226.

09:00—17:00 — ул. Королева 20/Б, 25/В, 27, 27/А, 27/Б, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29; пр-кт Космонавтов 35/20Б; ул. Беляева 7, 9/1.

09:00—17:00 — ул. Миронова 1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1.

10:00—12:00 — ул. Благодатная 211, 229, 239, 253, 267, 269, 247;
ул. Малиновского 52Е, 52Б, 54А, 54Б, 54 Г, 54 В, 58, 60, 15Ж; ул. Правовая 78, 75; пер. Доблестный 23, 6−12, 20−28; ул. 2-я Патриотическая 59.

31 января.

09:00—16:00 — ул. Восточная 2−20, 9−13, 31−37, 30−48; пр-кт Кировский 88−90;
ул. М. Горького 206, 214, 243−245; ул. Красноармейская 119, 240.

09:00—17:00 -пр-кт Королева 23, 23/1, 23/А, 23/Б, 23/2, 23/3, 25, 25/ А, 25/Б, 25/1, 25/2, 23/Д.

01 февраля.

09:00—16:00 -ул. Восточная 11−13, 31−37; пер. Крепостной 103А, 105/48;
ул. Красноармейская 240, 250; ул. М. Горького 206, 214, 243−247.

09:00—16:00 — ул. Б. Садовая 107, 111−113; просп. Кировский 35, 36, 39;
ул. Суворова 52−56, 62.

09:00—17:00 — ул. Венеры 9/5, 11/6; пер. Атмосферный 1, 3, 14/16;
пер. Урана 2.

08:00—17:00 — ул. Таганрогская 116А, 116 Г, 116/5, 116/6, 118/2.

02 февраля.

09:00—16:00 — ул. 2-я Володарского 156, 197−215, 164/7, 251; ул. Думчева 5, 5А, 6−8; ул. 1-я Круговая 92; ул. Кузнечная 248- 338, 273−347; ул. Магнитогорская 176−196; ул. Минаева 41, 45; ул. Портовая 254−334; пер. 1-й Поселковый 7А, 30; пер. 2-й Поселковый 11−13; пер. Салютина 13.

08:00—17:00 — ул. Таганрогская 116А, 116 Г, 116/5, 116/6, 118/2.

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