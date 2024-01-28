Сотни ростовчан останутся без света

С целью предупреждения аварийных ситуаций и массовых отключений электроэнергии в городе Ростове-на-Дону филиал АО "Донэнерго’РГЭС сообщает о планирующихся в период с 29 января по 02 февраля 2024 года отключениях электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.