Что изменится в Беларуси с 1 февраля 2024 года

Так, с 1 февраля 2024 года в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума. С названной даты он составит в среднем 406,74 белорусского рубля, но для трудоспособных будет равен 434,60 рубля, а для пенсионеров — 298,43. Действуют указанные цифры до 30 апреля 2024 года. В связи с ростом БПМ с 1 февраля пропорционально повысятся пособия семьям, воспитывающим детей, ряд пенсий и пособий, доплаты и надбавки пенсионерам старше 75 лет, выплаты при рождении ребенка.

Вырастут с 1 февраля 2024-го и пособия по уходу за ребенком до трех лет, которые исчисляются исходя из величины среднемесячной зарплаты. Они вырастут, таким образом, на 11,3%. С названной даты пособие на первого ребенка составит 724,85 рубля (или плюс 73,5 рубля), на второго и последующих детей — 828,4 рубля (добавка — 84 рубля). Пособие на ребенка-инвалида увеличивается на 94,5 рубля. Его величина с 1 февраля составит 931 рубль 95 копеек.

Уже с 1 февраля 2024-го белорусов ждет повышение пенсии на 10%. Вырастут все виды трудовых пенсий — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности. На 10% увеличатся также и пенсии в связи с потерей кормильца. В сочетании с названным выше увеличением БПМ и ростом доплат к пенсиям, средний размер пенсии по возрасту в феврале 2024-го составит около 811 рублей. То есть на 75 рублей больше, чем в январе.