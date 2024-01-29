Стало известно, что изменится в Беларуси с 1 февраля 2024 года.
Так, с 1 февраля 2024 года в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума. С названной даты он составит в среднем 406,74 белорусского рубля, но для трудоспособных будет равен 434,60 рубля, а для пенсионеров — 298,43. Действуют указанные цифры до 30 апреля 2024 года. В связи с ростом БПМ с 1 февраля пропорционально повысятся пособия семьям, воспитывающим детей, ряд пенсий и пособий, доплаты и надбавки пенсионерам старше 75 лет, выплаты при рождении ребенка.
Вырастут с 1 февраля 2024-го и пособия по уходу за ребенком до трех лет, которые исчисляются исходя из величины среднемесячной зарплаты. Они вырастут, таким образом, на 11,3%. С названной даты пособие на первого ребенка составит 724,85 рубля (или плюс 73,5 рубля), на второго и последующих детей — 828,4 рубля (добавка — 84 рубля). Пособие на ребенка-инвалида увеличивается на 94,5 рубля. Его величина с 1 февраля составит 931 рубль 95 копеек.
С 1 февраля увеличиваются налоги на сдачу в аренду квартиры или гаража.
Также с 1 февраля 2024-го частично поврежденные купюры иностранных валют белорусы снова смогут сдавать в обменные пункты банков. Впрочем, определенные ограничения остаются.
А вот оказание помощи в поликлинике не по месту регистрации изменится, но со 2 февраля 2024 года. Все дело в новой инструкции Минздрава.
Пособие на погребение на текущий месяц в Беларуси определяется исходя из размера средней заработной платы в республике и равняется величине средней зарплаты в республике за позапрошлый месяц. Отметим, что в декабре 2023-го средняя заработная плата выросла, составив 2271 рубль.
Также с 1 февраля в Беларуси дорожают сигареты. Не все, а только шесть марок, о которых и сообщило Министерство по налогам и сборам.