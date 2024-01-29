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Большинство жителей Иркутска не верят в приметы перед собеседованиями

Некоторые проводят определенные ритуалы перед встречей с работодателем.
Источник: Комсомольская правда

Аналитики SuperJob провели исследование и узнали, сколько жителей Иркутска перед собеседованиями проводят ритуалы, чтобы встреча прошла успешно.

— Чаще всего это касается внешнего вида. Например, люди надевают «счастливую» вещь, пользуются духами, которые, по их мнению, приносят удачу. Но 92% опрошенных в Иркутске против суеверий, — говорят эксперты.

Именно они считают, что в приметы верят только те, кто плохо подготовился, боится результата и сомневается в своих навыках.

Однако, 8% жителей Иркутска с ними не согласны. За три года суеверий стало меньше. Все из-за того, что работодатели снимают лишние барьеры при устройстве на работу в условиях кадрового голода, интервью становятся более конструктивными.

занятость