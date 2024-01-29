Снег и потепление: какая погода будет на неделе в Приморье

«В последние дни января в Приморье спокойная и умеренно теплая по климатическим рамкам погода», — передает «Примпогода».
В понедельник, 29 января, на севере края местами возможен небольшой снег. Минимальная температура воздуха будет в пределах −25…-18 градусов, на северо-востоке — до −30. На побережье и юго-востоке будет немного теплее, −16…-9 градусов.
Днем в некоторых районах края воздух прогреется до плюсов значений, на севере — до −11 градусов.
Во вторник, 30 января, в крае обойдется без осадков, температура воздуха не изменится.
Утром и днем в среду, 31 января, на юге региона будет облачно, местами возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха — в пределах −14…-7 градусов, на севере −32…-25 градусов. Днем на севере — от −10 до −2 мороза, на юге будет тепло, до +3 градусов.
Днем в понедельник потеплеет до −6…-4 градусов, во вторник вновь начнется похолодание.
В среду, 31 января, в приморской столице будет облачно, обойдется без существенных осадков. Ночью немного потеплеет, дневные температуры останутся без изменений.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, какая погода ожидается в Приморье в начале февраля. По прогнозу синоптиков, 30-градусные морозы вновь вернутся в регион. Самые низкие температуры будут наблюдаться на севере края.