Снег и потепление: какая погода будет на неделе в Приморье

Утром и днем в среду, 31 января, на юге региона будет облачно, местами возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха — в пределах −14…-7 градусов, на севере −32…-25 градусов. Днем на севере — от −10 до −2 мороза, на юге будет тепло, до +3 градусов.