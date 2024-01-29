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Снег и потепление: какая погода будет на неделе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 января, ФедералПресс. В последние январские дни в Приморье начнут отступать морозы. В некоторых районах края сохранится небольшой снег.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 87% 749 мм рт. ст. +11°
снег
Источник: Freepik

«В последние дни января в Приморье спокойная и умеренно теплая по климатическим рамкам погода», — передает «Примпогода».

В понедельник, 29 января, на севере края местами возможен небольшой снег. Минимальная температура воздуха будет в пределах −25…-18 градусов, на северо-востоке — до −30. На побережье и юго-востоке будет немного теплее, −16…-9 градусов.

Днем в некоторых районах края воздух прогреется до плюсов значений, на севере — до −11 градусов.

Во вторник, 30 января, в крае обойдется без осадков, температура воздуха не изменится.

Утром и днем в среду, 31 января, на юге региона будет облачно, местами возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха — в пределах −14…-7 градусов, на севере −32…-25 градусов. Днем на севере — от −10 до −2 мороза, на юге будет тепло, до +3 градусов.

Во Владивостоке 29 и 30 января ожидается солнечная погода, без осадков. Ночная температура воздуха — в пределах −15…−13 градусов.

Днем в понедельник потеплеет до −6…-4 градусов, во вторник вновь начнется похолодание.

В среду, 31 января, в приморской столице будет облачно, обойдется без существенных осадков. Ночью немного потеплеет, дневные температуры останутся без изменений.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, какая погода ожидается в Приморье в начале февраля. По прогнозу синоптиков, 30-градусные морозы вновь вернутся в регион. Самые низкие температуры будут наблюдаться на севере края.