И вновь ударят морозы. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние дни первого месяца в 2024 году покажут, что такое настоящие январские морозы. Погода в Иркутске на неделю с 29 января по 4 февраля несет с собой похолодание до −35 градусов. Так, утром в понедельник столбики уличных термометров застыли в районе −30. Днем, 29 января, ожидается до −18…-20. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».