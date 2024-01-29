И вновь ударят морозы. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние дни первого месяца в 2024 году покажут, что такое настоящие январские морозы. Погода в Иркутске на неделю с 29 января по 4 февраля несет с собой похолодание до −35 градусов. Так, утром в понедельник столбики уличных термометров застыли в районе −30. Днем, 29 января, ожидается до −18…-20. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— Днем 29 числа преимущественно без осадков, ветер переменный 1- 6 м/с, облачность переменная, — добавили синоптики.
Погода в Иркутске на неделю с 29 января по 4 февраля
Утро понедельника окажется не самым холодным на этой неделе. В ночь с 29 на 30 января метеорологи Гидрометцентра России отмечают, что температура воздуха понизится и вовсе до −35 градусов. При этом подует северо-восточный ветер 2 м/с. Осадков во вторник не прогнозируется ни ночью, ни днем. В дневное время воздух в Иркутске прогреется до −20. Погода обещается облачная с прояснениями.
Ночь на среду также будет холодной. Температурные показатели опустятся до −32. Однако уже днем 31 января начнется потепление.
— Днем 31 числа в столице Приангарья малооблачная погода, без осадков и до −15 градусов, — говорят специалисты. — Ветер южный, скорость его 2 м/с.
В ночь на четверг в Иркутске уже не 30-градусные морозы, хотя все еще морозная погода — до −27. Днем, 1 февраля, конечно, станет теплее — до −14 градусов. И снова малооблачно и без осадков.
— В ночь на 2 февраля в городе без осадков и до −25, — делятся синоптики. — Днем в пятницу переменная облачность и −13. Снега не ждем.
Погода в Иркутске на неделю с 29 января по 4 февраля: прогноз на выходные
К счастью, к выходным в городе потеплеет и иркутяне смогут вдоволь насладиться зимними активностями: в Иркутске залито порядка 30 катков, есть горки, где можно прокатиться с обычной ледянкой, есть горки для тюбов. И обычные прогулки по заснеженному городу — особое удовольствие.
Итак, в ночь на субботу в региональном центре −21, облачно и без осадков. Днем в первый выходной также обойдется без снежинок с неба, хотя оно и будет затянуто облаками, а вот температура воздуха ожидается уже более менее комфортная — всего −11.
Ночь в воскресенье, по данным портала Гисметео, в Иркутске без осадков и до −23. А днем −12.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 29 января по 4 февраля.