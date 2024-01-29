Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин оценил речные трамвайчики в Москве (видео)

«Тут и кулеры с водой, и туалетные комнаты, и розетки в свободном доступе. Есть, конечно, над чем надо поработать — например, спрятать от людей ремкомплекты. Да, этот транспорт не сможет соревноваться с метро и автобусами по скорости. Но свою функцию укрепить транспортную систему и распределить поток пассажиров выполняет на все 100%», — рассказал Еремин.