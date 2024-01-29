Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин оценил речные трамвайчики в Москве (видео)

Воспользоваться им он решил в конце прошлой недели, когда на дорогах столицы были пробки из-за снега.
Своими впечатлениями Еремин по традиции поделился в соцсетях. В видеообзоре на речные трамвайчики он отметил их удобность и комфортность для пассажиров. Стоимость проезда на речных электросудах по Москве-реке составляет 150 рублей в любой день, что, по мнению депутата, дорого. Также он рассказал о других особенностях «экзотического» транспорта, обратив внимание и на необычные названия судов: «Филька», «Жужа», «Синичка».
«Тут и кулеры с водой, и туалетные комнаты, и розетки в свободном доступе. Есть, конечно, над чем надо поработать — например, спрятать от людей ремкомплекты. Да, этот транспорт не сможет соревноваться с метро и автобусами по скорости. Но свою функцию укрепить транспортную систему и распределить поток пассажиров выполняет на все 100%», — рассказал Еремин.
По мнению Сергея Еремина, речные трамвайчики — это «хороший пример того, как можно эффективно и комфортно использовать водные артерии городов». «В перспективе в Красноярске тоже может появится такое такси», — отметил бывший глава города.