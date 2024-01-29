Пятидневный снегопад обещают синоптики в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней: пять дней подряд в городе будет идти снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.