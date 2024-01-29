Пятидневный снегопад обещают синоптики в Алматы на этой неделе

29 января в Алматы обещают снегопад. Температура в среднем составит минус 2 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 1 градуса, но ночью температура опустится до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с. 30 января вновь ожидается снегопад. Температура составит около 0 градусов.
Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная — минус 2 градуса. Скорость ветра составит до 1,6 м/с. 31 января продолжится снегопад. Средняя температура — минус 3 градуса.
Днем температура поднимется до минус 1 градуса, а ночью — опустится до минус 5 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с. 1 февраля в Алматы синоптики вновь обещают снегопад. Температура в среднем — минус 4 градуса.
Максимально температура поднимется до минус 2 градусов, а опуститься может до минус 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,3 м/с. 2 февраля в южной столице продолжит идти снег. Среднесуточная температура — минус 4 градуса.
Днем воздух прогреется до минус 2 градусов, а ночью похолодает до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с. 3 февраля будет облачно, без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 4 градусов.
Максимальная температура составит минус 2 градуса, минимальная — минус 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра — 2,6 м/с. 4 февраля, по прогнозам синоптиков, будет облачно.
Средняя температура составит минус 2 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 1 градуса, но ночью похолодает до минус 5 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.